Exklusives verteidigt

Papiertaschentücher sind Tempo, Geländewagen Jeep und Motorroller Vespa. Und was so gut ist, dass es gleich zum Synonym für eine ganze Gattung wird, das wird schnell kopiert. Der Piaggio-Gruppe aus Italien, sozusagen den Hütern des Vespa-Kults, ist es jetzt abermals gelungen, einem chinesischen Unternehmen zu untersagen, Fahrzeuge anzubieten, die einer Vespa Primavera zu sehr ähneln. Sie waren im Herbst 2019 zunächst sogar auf der Zweiradmesse Eicma in Mailand ausgestellt, dann aber entfernt worden. Jetzt hat die EU, vertreten durch die EUIPO (European Union Intellectual Property Office), das schon eingetragene Geschmacksmuster der Chinesen für ungültig erklärt. Piaggio hat in den vergangenen zwei Jahren mehr als 50 solcher Plagiate stoppen lassen. Im Bild das Original. (fbs.)