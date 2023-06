Bild: Hersteller

Spielen mit Technik

Katapult und Seilzug, Kugelbahn und Wassertank: Diese und weitere Elemente lassen sich mit dem neuen Baukasten „Crazy Reactions“ von Fischertechnik aneinanderreihen. So entsteht ein Parcours mechanischer Funktionen. Ausgelöst von einem Tischtennisball, laufen die einzelnen Stationen wie eine Kettenreaktion ab. Dieses Prinzip hat mit dem Film „Der Lauf der Dinge“ von Fischli und Weiss im Jahr 1987 sogar Einzug in die Kunstwelt gehalten. Der Baukasten für Kinder ab acht Jahren (100 Euro, ab Juli 2023 im Handel) erlaubt den Bau von drei verschiedenen Modellen. Mit Kreativität und einem Vorrat an Bauelementen des Konstruktionssystems lässt sich die Kettenreaktion nach Belieben erweitern. (pts.)