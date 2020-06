© Hersteller

Gemächliche Tante

Alte Flugzeuge sind eine sensible Spezies, sie in Schuss zu halten ist teuer und erfordert bisweilen besondere Maßnahmen. Der Verein der Freunde der Schweizerischen Luftwaffe (VFL), zu dem die in Dübendorf bei Zürich ansässige Ju-Air gehört, hat eine ihrer Ju-52 an die Junkers Flugzeugwerke abgegeben. Die überholen Tante Ju von Grund auf und sollen sie dem Plan gemäß danach wieder der Ju-Air zur Verfügung stellen. Die Flugzeugwerke haben mit den Arbeiten an der Maschine mit der Kennung HB-HOS begonnen und übernehmen sie nun auch in ihr Eigentum. Die für Sommer 2021 vorgesehene Wiederinbetriebnahme wird jetzt allerdings nicht vor 2022 erwartet. (hap.)