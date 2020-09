© Hersteller

Kreislauf-Schuh

Einen Allround-Laufschuh, der am Ende seiner Gebrauchszeit komplett in den Recyclingkreislauf gegeben werden kann, will das französische Unternehmen Salomon im Frühjahr 2021 auf den Markt bringen. Das Modell Index.01 aus lediglich zwei Materialien sei so konstruiert, dass es sauber zerlegt werden könne, heißt es. Für die Sohlen werde ein TPU-Schaumstoff verwendet, der zerkleinert und für die Herstellung von Skischuhen gebraucht werden könne. Obermaterial und das Garn zum Zusammennähen aus Polyester ließen sich zu neuen Stoffen verarbeiten. Klebstoff auf Wasserbasis minimiere die Materialverunreinigung. Die Kunden sollen sich nach der Nutzung im Internet Versandetiketten ausdrucken, damit ausrangierte Schuhe ausgewählte, in der Region ansässige Sammelzentren und Recyclingunternehmen erreichen. (lle.)