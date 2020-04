© Hersteller

Ohne Rand und Band

Mit nur 21,5 Gramm Gewicht gehört die Sportbrille „Dlite“ von Evil Eye dem Hersteller zufolge zu den leichtesten auf dem Markt. Die rahmenlose Kon- struktion mit weit nach hinten reichender, das Gesicht umschließender Scheibe soll ein weites Sichtfeld bieten, ohne dass ein Rand das Sehen beeinträchtigt. Die Nasenauflage ist verstellbar, eine Mikrostruktur an den Bügelenden soll ein Verrutschen auch bei starkem Schwitzen ver- hindern. Angeboten wird die Brille mit unter- schiedlichen Filtern für 149 Euro aufwärts in der eher runden Version Dlite-x für schmalere Gesichter sowie als Dlite-y in kantigerem Design. Jeweils sechs Farben stehen zur Wahl. (lle.)