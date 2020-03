© Hersteller

Kraftmeier

Seit einem Jahr ist der neue Porsche 911 auf dem Markt, jetzt ist auch das leistungsstärkste Modell, der Turbo S, einer Kraftkur unterzogen worden. Der 3,8-Liter-Sechszylinder-Boxermotor bietet fortan stramme 650 PS, das sind 70 mehr als zuvor. Außerdem steigt das maximale Drehmoment von 750 auf 800 Newtonmeter. Wer es sehr eilig hat, kann jetzt in 2,7 statt in 2,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen. Was sich nicht verändert, ist die Höchstgeschwindigkeit. Doch 330 km/h sollten genügen. Der Normverbrauch beträgt 11,1 Liter Super. Der Über-Elfer kostet 218 181 Euro, das gleichfalls angebotene Cabriolet ist etwas mehr als 13 000 Euro teurer. (fbs.)