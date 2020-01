© Hersteller

Klingt koreanisch

Der WNAS3 von Waversa kann fast alles. Er spielt CDs ab, verwaltet Audiodateien auf der Festplatte, streamt Musikdienste über das Netzwerk, wandelt digitale Daten in analoge, liest Audiodateien von USB-Festplatten und empfängt UKW-Radio. Nur verstärken kann er nicht. Mit einem Paar Aktivboxen ist die Musikanlage für Freunde digitaler Quellen dann perfekt. Solche Alleskönner gibt es schon für unter 1000 Euro. In High-End-Gefilden werden schnell mehrere tausend Euro fällig, in diesem Fall 7500. Waversa dürften in Deutschland nur wenige kennen. Das Unternehmen kommt aus Südkorea, der Mülheimer Vertrieb Audiotrade führt die Marke nun in Deutschland ein. Wer auf wahres High-End steht und finanziell keine Sorgen hat, findet bei Waversa noch weitere edle Komponenten wie Röhrenverstärker, Phonovorstufen oder D/A-Wandler. (made.)