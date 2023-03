Bild: Hersteller

Kraftsportler

Der amerikanische Motorradhersteller Indian ergänzt seine bisher aus drei Modellen bestehende Chief-Baureihe um das Modell Sport Chief. Telegabel, Federbein, Bremsen, Scheinwerfer, Tank, Lenker und auch die Bordelektronik weisen dem Hersteller zufolge einen höheren Standard auf. Dadurch soll sich der Power Cruiser leichter und präziser, aber auch aggressiver fahren lassen. Keine Änderungen gab es an Motor und Kraftübertragung: Es bleibt bei sechs Gängen, 1890 Kubikzentimeter Hubraum und 88 PS Leistung. 162 bärige Newtonmeter Drehmoment liefert der Thunderstroke-116-V-Motor. Die Sport Chief, die mit ihrer Lenkerverkleidung an Harley-Davidsons Low Rider S erinnert, wird vom Frühjahr an für 21.990 Euro aufwärts erhältlich sein. (fbn.)