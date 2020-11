© Hersteller

Rollt gebremst

Die magische Grenze liegt bei 25 km/h, sonst darf es auf dem E-Bike ohne Kennzeichen nicht weitergehen. Wer ein Modell des Herstellers Van Moof fährt, konnte sich bisher aber auf die Überholspur mogeln. Um sich in Amerika zu wähnen, wo 32 km/h erlaubt sind, reichte eine kurze Änderung des Regionalcodes in der steuernden App. Den Behörden ist das nicht entgangen: Laut Van Moof seien zuletzt viele deutsche Kunden von der Polizei gestoppt worden, allein die Möglichkeit zum Schummeln reichte als Anlass. Das hat jetzt auch der Hersteller einsehen müssen und ein Update angekündigt, das die Trickserei unterbindet. Für alle E-Bikes ab Baujahr 2016 wird es vom 17. November an ausgespielt. (anie.)