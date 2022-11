Bild: Hersteller

Digital, aber retro

Die gestalterische Verneigung vor der eigenen Geschichte hat seit einigen Jahren Konjunktur bei Kameraherstellern: Sie statten Gehäuse im Retrodesign mit moderner Technik aus. In Nikons spiegelloser Z-Serie nimmt die Z fc diese Rolle ein, sie erinnert an das Design des Spiegelreflexklassikers FM2 der 1980er-Jahre. Im Gegensatz zum vollmechanischen Vorbild ist die Z fc aber auf multimediales digitales Arbeiten ausgelegt. Ab Mitte November ist die Kamera nun auch mit schwarzem Gehäuse erhältlich, bisher gab es sie nur in Silber. Die schwarze Z fc wird mit Belederung in sieben verschiedenen Farben angeboten und kann derzeit im Nikon Store für einen Preis von 900 Euro vorbestellt werden. (pts.)