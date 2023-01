Bild: Hersteller

Hiplokblocker

Fahrraddiebe sind oft pfiffiger als die Technik, die ihnen das Handwerk legen soll. Das Fahrradschloss Hiplok D1000 will es ihnen jetzt aber noch schwerer machen. Dazu setzt der Hersteller auf ein Material namens Ferosafe, einen Verbundwerkstoff aus Graphen, der aufgrund seiner chemischen und physikalischen Eigenschaften sogar Hochleistungswinkelschleifern standhalten soll. Legt es ein Dieb trotzdem drauf an, zerstörte er sein Werkzeug, nicht aber das Schloss – so verspricht zumindest Hiplok. Das Versprechen hat aber seinen Preis. Mit 280 Euro ist das 1,8 Kilogramm schwere Bügelschloss nicht gerade billig. Zu öffnen ist es dank dreier codierter Schlüssel. Geht einer verloren, kann der rechtmäßige Besitzer also Ersatz bekommen. (red.)