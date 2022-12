Bild: Hersteller

Geht online

Auf die Menschen kommt es an: Logitech will seine Videokonferenzsoftware mit künstlicher Intelligenz versehen, damit die Bildfläche des Bildschirms besser ausgenutzt wird und mehr Teilnehmer in den Blick geraten. Der Right Sight 2 Grid View zeige in Videokonferenzen nur die Gesichter der Teilnehmer. Dazu „schneidet“ die Software die Gesichter aus und präsentiert sie in einer Gitteransicht. Auf diese Weise werde für eine gleichmäßige und bessere Darstellung als Besprechungsteilnehmer gesorgt, sagt Logitech. Die Software befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und wird unter anderem für die Rally Bar (Foto) und die Rally Bar Mini verfügbar sein. Die Rally Bar für mittelgroße und große Räume kostet um die 4000 Euro. (misp.)