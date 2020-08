© Hersteller

Aufbackbereit

Küchenhelfer müssen nicht immer groß, stark und teuer sein. Das hat jetzt auch der Hersteller Bosch erkannt. Die von ihm aufgelegte MUM Serie 2 ist eine Küchenmaschine für Einsteiger, die einen etwas schwächeren Motor hat, weniger Teig rührt und eine kleinere Schüssel aufbietet als die Geräte der bisherigen Serien. Außerdem habe die neue „vielseitiges Zubehör“ und könne „alle Aufgaben“ erledigen, heißt es. Die Unterschiede zu Modell MUM 4 oder 5 sind allerdings marginal. Bosch bringt sich mit der neuen Maschine auch deswegen ganz schön in die Bredouille, weil sie mit einem Preis von 180 Euro die günstigste ist und fast so viel kann wie die anderen. Mit fünf Serien (2, 4, 5, 6 und 9) in dieser Reihe verliert der Kunde sowieso den Überblick. Also fängt man am besten vorne an. (made.)