Bild: Hersteller

Nix für Blender

Es geht bald wieder los mit den Bergwanderungen. Dann sollte eine Sonnenbrille nicht fehlen. Uvex will den Sportler besonders sorgfältig schützen. Die 312 CV für 100 Euro tut das nicht nur mit hundertprozentigem Schutz vor UV-Strahlen, sondern auch mit einem abnehmbaren Seitenschutz. Dadurch dringt fast nur gefiltertes Sonnenlicht an die Augen. Der Seitenschutz hält magnetisch und lässt sich somit schnell anbringen oder abnehmen. „Uvex colorvision“ soll beim Sehen für knackige Farben und gute Kontraste sorgen. Die Brille gibt es in zwei Tönungsgraden. Damit sie nicht drückt, ist sie an der Nase gepolstert, die Bügelenden sind weich, und ein Kopfband sorgt für festen Sitz. (made.)