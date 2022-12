Bild: Hersteller

Heavy Birthday

Der 100. Geburtstag von BMW Motorrad wirft seine Schatten voraus: Sowohl die R nineT als auch die R 18 (Foto) wird es in einer auf 1923 Fahrzeuge limitierten Sonderedition „100 Years“ geben. Die beiden Boxer-Motorräder werden edel eingekleidet, zeichnen sich unter anderem durch Lack-auf-Chrom-Oberflächen, edle Frästeile und besonders bearbeitete Räder aus. Der Tank ist jeweils in Schwarz mit Chrom und weißer Doppel­linierung gehalten. Diverse Anbauteile wie Hand­armaturen, Spiegel oder Zylinderkopfhauben sind je nach Modell verchromt. Die Ausstattung der Sondermodelle wird gegenüber den Basismodellen zum Teil deutlich ausgeweitet, doch bleibt die Technik unverändert. Die R nineT gibt es von Februar an ab 21.500, die R 18 von März an ab 24.900 Euro. (fbn.)