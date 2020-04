© Hersteller

Heißluft

Wer nicht mehr zum Friseur gehen kann, legt womöglich selbst Hand an. Rowenta will dabei mit seiner Ultimate-Experience-Serie helfen und macht keine halben Sachen. Trocknen, Stylen, Lockendrehen und Glätten soll damit gelingen. Der an einem 2,50 Meter langen Kabel hängende Haartrockner hat drei Temperatur- und Gebläsestufen sowie einen dualen Ionen-Generator, der schonend trockne und einen staubabweisenden Schutzfilm auf das Haar lege, sagt Rowenta und möchte 400 Euro dafür haben. Zur Ergänzung wären Warmluftbürste für 200 Euro und Haarglätter für 250 Euro im Angebot. Wer jetzt schluckt: Die Damen lassen beim Friseur ja auch viel Geld. (hap.)