Bügelmaschine

Was haben Bügeln, Geschirrspülen und Steuererklärung gemeinsam? Keiner will das machen. Vielleicht wirbt Braun deshalb für sein Bügeleisen Texstyle 5 mit Begriffen wie „Freeglide 3D“, „Eloxal-plus-Sohle“ und „Superceramic-Beschichtung“. Das klingt, als würde sich die Wäsche von allein der Falten entledigen. Doch das Bügeleisen muss immer noch gehalten und geschoben werden. Dafür gleitet man mit dem Texstyle 5 „geschmeidig in alle Richtungen, selbst rückwärts, ohne an Knöpfen und Taschen hängen zu bleiben“. Die neue Beschichtung hilft zudem, die Hitze noch besser auf der Sohle zu verteilen. Ab 120 Euro kann losgebügelt werden, mit viel Zubehör kostet das Texstyle 220 Euro. (made.)