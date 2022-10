Bild: Hersteller

Toastversteher

Der erste smarte Toaster ist da. Toasty One weiß, wann die Scheiben die richtige Bräunung haben. Dazu setzt er einen Algorithmus inklusive Sensoren ein, der den Heizvorgang überwacht und die Hitze reguliert. Dabei kann für jede der beiden Brotscheiben ein anderer Bräunungsgrad eingestellt werden. Toasty One speichert bis zu zehn verschiedene Einstellungen. All das lässt sich an einem vier Zoll großen, berührungsempfindlichen Bildschirm mit dem Finger eingeben. Eigentlich hat sich das chinesische Unternehmen Tineco bisher nur mit Staubsaugern beschäftigt. Mit Toasty One als erstem Produkt für die Küche wollen die Chinesen nun diesen Bereich erschließen. Mit dem Preis setzen sie hoch an. Der Toaster kostet 340 Euro. (made.)