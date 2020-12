© Hersteller

Mehr grün

Noch mehr Hydroponik für die Küche! Bitte was? So nennt man das Züchten von Gemüse, Kräutern oder Salaten ohne Erde. Die Pflanzen werden mit Nährstoffen gefüttert, die im Wasser gelöst sind. Bosch weitet seine Produktpalette Smartgrow weiter aus, ebenso Agrilution, die mit den Plantcubes mit die größten Geräte im Angebot haben. In der neuen Edition können Selbstversorger auf zwei Ebenen bis zu 18 Kräuter, Salate und Blattgemüse anpflanzen. Die Matten, auf denen die Pflanzen wachsen, sind vollständig biologisch abbaubar. Die App hat nun einen Cinema-Modus, der den Gewächsschrank für zwei Stunden abdunkelt und leiser stellt. Bestandskunden können die Schubladen mit den geernteten Pflanzen abholen und gegen neue mit frischer Saat bringen lassen. Der Plantcube kostet knapp 3000 Euro. (made.)