Puppenspieler

Schwer zu glauben: Aber das österreichische Unternehmen Pro-Ject hat zusammen mit der Heavy-Metal-Band Metallica einen Plattenspieler entworfen. Das ist vermutlich schnell gegangen. Denn mit Plattenspielern kennt sich Pro-Ject als führender europäischer Hersteller bestens aus, zudem ist es nicht die erste Kooperation mit Musikern. Und der von den Designern entworfene Sockel hat eine erwartbare Form. Es ist eine Metallplatte, die in der Form des Band-Logos gefräst ist. Damit man dieses sieht, hat man sich für einen Teller aus Glas entschieden. Funktioniert natürlich nur so lange, wie keine Platte darauf liegt. Der Subteller aus Aluminium ist diamantgeschliffen, die Metallfüße sind höhenverstellbar. Heavy-Metal-Fans müssen sich noch bis August gedulden. Von da an liefert Pro-Ject, vorausgesetzt, der Kunde zahlt 1500 Euro. (made.)