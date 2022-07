Bild: Hersteller

Rückkehrer

Der Manta polarisierte in den Siebziger- und Achtzigerjahren wie kein anderes Modell des Rüsselsheimer Herstellers Opel. Aufleben lässt die Ästhetik des Manta A, gebaut von 1970 bis 1975, nun ein Bausatz von Cobi im Maßstab 1:12 mit hoher Detailtreue. Unter anderem gibt es individuell bedruckte Steine statt Aufkleber. Das 130 Euro teure Set des polnischen Herstellers zeigt den Klassiker in gelbem Lack mit schwarzem Seitenstreifen und schwarzem Dach. Bewegliche Einzelteile wie Lenkung und zu öffnende Türen sowie eine Motornachbildung steigern den Spielwert. Montiert wird das 37 Zentimeter lange Modell mit Opel-Lizenz aus mehr als 1900 Klemmbausteinen, es kommt Mitte Juli 2022 in den Handel. Für Cobi ist es der zweite Bausatz eines Opel-Oldtimers nach dem Rekord-C-Rallyefahrzeug „Schwarze Witwe“. (pts.)