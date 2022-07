Bild: Hersteller

Unterdrückend

Dieser Kopfhörer fällt unter die Kategorie Rundumerneuerung. Der Px7 S2 von Bowers & Wilkins ist kabellos mit Geräuschunterdrückung und hat laut Hersteller viel Neues zu bieten: schräg positionierte Treiber in der Muschel, aufmerksameres Noise-Cancelling mit mehr Mikrofonen, schlankeres Design mit verbesserter Passform und feineres Zusammenspiel mit der hauseigenen App. Wenn der Preis genannt wird, zuckt so mancher. 430 Euro kann nicht jeder für so einen Kopfhörer ausgeben. Muss man auch nicht. Es geht günstiger: Der jüngst von uns getestete Bose QC 45 ist für weniger als 300 Euro zu haben. Allerdings sieht er nicht so schick aus wie der Px7 S2. (made.)