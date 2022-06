Bild: Hersteller

Designstück

Ihr gewölbtes Zifferblatt schimmert je nach Lichteinfall in Grüntönen „von einem warmen Tannengrün bis hin zu einem mystischen Dunkelgrün“. Die Farbgestaltung des neuen Modells Meister soll eine Reminiszenz an die Heimat der Uhrenfabrik Junghans, den Schwarzwald, sein. 2040 Euro kostet der Zeitmesser. Klassische Designelemente wie spitz zulaufende Zeiger und applizierte Indizes bei drei, sechs, neun und zwölf Uhr kombiniert der Chronograph mit schalenförmig eintauchenden Zusatzzifferblättern mit farbig abgesetzten Zählzeigern. Die Gangreserve des Automatikwerks J880.1 im 40,7 Millimeter messenden Edelstahlgehäuse wird mit 48 Stunden angegeben. Straußenleder-Armband in Macchiatobraun, beidseitig entspiegeltes Saphirglas, Sichtboden, Datums- und Wochentagsanzeige und 5 bar Wasserdichtheit sind weitere Merkmale der Uhr. (lle.)