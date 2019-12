© Hersteller

Ausgetrocknet

Der erste faltbare Dörrapparat der Welt heißt Sahara und kommt von Luba. Er lässt sich dank patentiertem Design mit wenigen Handgriffen auf ein Drittel seiner Größe zusammenfalten und passt somit in die Küchenschublade. Dennoch bietet er eine Trockenfläche von mehr als einem Quadratmeter. Sahara hat eine digital gesteuerte 750-W-Doppelheizung, kombiniert mit einem geräuscharmen Umluftstrom in Form eines Radialventilators. Der Luftfilter ist waschbar. Mit der automatisierten Temperatursteuerung ist der Sahara außer für Obst und Gemüse auch für das Trocknen von Fleisch einsetzbar. Die Einschübe hinter den Glastüren bestehen aus Edelstahl und werden bei Nichtgebrauch in einer separaten Tasche aufbewahrt. Das Gerät wiegt 9,5 Kilogramm, misst offen 56 x 36,5 x 28 Zentimeter und kostet 500 Euro. (smm.)