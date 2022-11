Bild: Hersteller

Doppelter Apfel

Für die Videokonferenz ist stets eine gute Kamera gefragt. Die Optik älterer Macbooks löst nur mit 720p auf, und selbst die Kameraeinheit der jüngsten Apple-Notebooks bleibt hinsichtlich der Qualität deutlich hinter jener eines iPhone zurück. Mit dem jungen Mac-Betriebssystem Mac OS 13 Ventura kann nun per W-Lan und Bluetooth die Kamera eines iPhone als Webcam fungieren. Sie arbeitet nicht nur als Konferenzkamera, sondern kann zusätzlich dem Gegenüber auch zeigen, was man gerade vor dem Macbook mit den Händen macht. Ein passendes Zubehör zum Anbringen des iPhone am Macbook hat nun Belkin vorgestellt, die iPhone-Halterung namens „iPhone Mount mit Magsafe“ ist bei Apple bestellbar und kostet 35 Euro. (misp.)