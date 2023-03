Bild: Hersteller

Man lebt nur zweimal

Sie war mal kurz weg und ist jetzt wieder da. Die LiveWire, Harley-Davidsons Elektromotorrad, kann wieder bestellt werden, bloß dass es keine Harley-Davidson mehr ist. Der amerikanische Motorradhersteller hat, wie berichtet, seine Elektrosparte in ein Start-up namens LiveWire ausgegliedert. In Europa erfolgt die abermalige Markteinführung der Maschine, die inzwischen LiveWire One heißt, in vier Ländern, außer Deutschland noch Frankreich, die Niederlande und Großbritannien. An der Technik hat sich offenbar nichts Wesentliches geändert – 15,4-kWh- Akku, 100 PS, 255 kg –, wohl aber am Verkaufspreis. Der wurde drastisch von ehemals rund 33.000 Euro auf zirka 25.000 Euro reduziert. Weitere LiveWire-Elektrofahrzeuge wurden schon mehrfach angekündigt. (lle.)