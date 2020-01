© Hersteller

Elektrische Biene

Nicht nur die Vespa gibt es seit kurzem mit Elektromotor, sondern auch das Dreirad Ape (Biene) wird nun von Hersteller Piaggio zum Elektrodreirad umgebaut. Präsentiert wurde das Lastenfahrzeug jetzt im indischen Neu-Delhi von der indischen Tochter der Piaggio Group; sie ist auch Herstellerin des neuen Lastesels. Der soll in Indien nicht teurer sein als seine mit Benzin betriebenen Geschwister. Die leere Batterie der Ape E-City könne innerhalb weniger Minuten getauscht werden. Damit solle für den indischen Stadtverkehr ein Zeichen gesetzt werden, sagt Piaggio. Der italienische Konzern setzte 2019 in den ersten neun Monaten auf dem Subkontinent rund 142 500 gewerbliche Fahrzeuge ab. Mit Elektrofahrzeugen wird in Indien derzeit ein Jahresumsatz von nur 71 Millionen Dollar gemacht; er soll bis 2025 auf 700 Millionen Euro steigen. (fbn.)