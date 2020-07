© Hersteller

Halbe Sache

Ob Bergschuhe zwingend Stiefel sein müssen, ist eine Glaubensfrage. Der Vorteil von Halbschuhen: Mehr Bewegungsfreiheit beim Abwinkeln im Knöchel. Der Nachteil: Muskulär und konditionell verlangt ein Halbschuh am Berg eindeutig mehr. Hersteller Hanwag bietet jetzt einen Schuh mit robuster Gummikappe und am Schaft besonders widerstandsfähigen Polyurethan-Garnen. Durch einseitig angebrachte Laschen kann die Zunge nicht nach außen wegrutschen. Im Fels und im Klettersteig soll der Ferrata Low ein verlässlicher Begleiter sein. Und wenn es höher hinaufgeht, lassen sich Steigeisen montieren. Was der Ferrata nicht ist: ein bequemer Freizeit- oder Trekkingschuh. Das soll er aber auch gar nicht sein. In seiner Klasse ist er jedenfalls der beste Schuh, den wir bisher ausprobiert haben. Der Preis beträgt rund 200 Euro. (sgr.)