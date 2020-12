© Hersteller

Störche für Bayern

Der Fieseler Storch ist durch seine Langsamflug- und Kurzstarteigenschaften legendär. Jetzt kommen gleich acht flugfähige Exemplare nach Bayern. Ein Enthusiast am Flugplatz Straubing hat die Sammlung von den Erben eines eidgenössischen Unternehmers gekauft. Der wollte eigentlich in der Schweiz von 2021 an eine Formation von neun Störchen auf Airshows vorführen. Keine Maschine gleicht aber der anderen. Denn ein Großteil aller Flugzeuge wurde in den 1940er Jahren nicht bei Fieseler in Kassel, sondern beim französischen Flugzeugbauer Morane-Saulnier als Lizenzbau produziert. Eine Maschine ist hierzulande gut bekannt. Sie flog bis vor kurzem mit dem Kennzeichen D-EAWD in der Münchner Region und ist voll flugtauglich. Was der neue Eigentümer mit den acht identisch lackierten Oldtimern vorhat, ist noch nicht bekannt. (jsch.)