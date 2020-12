© Hersteller

Rocca-Typ

Immer mehr Radfahrer radeln den Winter durch. Und immer mehr holen sich dabei kalte und nasse Hände. Ein warmes, trockenes Gegenmittel bietet Roeckl mit dem Rocca GTX an. Wir hatten den Goretex-Handschuh für 80 Euro längere Zeit im Einsatz und waren angetan vom hohen Komfort. Der enge Schnitt ermöglicht ein ausgezeichnetes Griffgefühl, das Futter verursacht keinerlei Druckstellen durch Nähte. An der Innenhand gibt es in ausreichender Zahl rutschhemmende Elemente sowie stoßdämpfende Schaum- und Gelpolster. Die Daumen-Oberseite besteht zum Wischen aus einem flauschigen Material. Zweckmäßig sind das lange Strickbündchen sowie der Klettriegel, sie erschweren jedoch das An- und Ausziehen etwas. Nutzlos, weil zu ungenau beim Zielen, sind die Touchscreen-Fingerspitzen. Dennoch eine klare Empfehlung. (lle.)