SUV ahoi

In der Autowelt steht der Name Brabus für Luxus und Leistung. In der Bootswelt ist das nicht anders. In Zusammenarbeit mit dem finnischen Hersteller Axopar bietet Brabus besonders exquisit ausgestattete Motorboote an. Die neue Brabus Shadow 900 XC, eine Art SUV zur See mit Außenbord- statt Allradantrieb, basiert auf der vergangenes Jahr vorgestellten Axopar 37. Das geschlossene Deckshaus macht es allwettertauglich. Zwei zusammen 900 PS starke 4,6-Liter-V8-Motoren vom Typ Mercury Racing 450R Verado XL beschleunigen das Elf-Meter-Boot auf mehr als 100 km/h. Der Basispreis der XC beträgt 380 000 Euro. Von einer mindestens 440 000 Euro (jeweils plus Mehrwertsteuer) kostenden Sonderausgabe namens Black Ops – schwarzer Lack, rote Polster – sollen nur 37 Stück gebaut werden. (lle.)