Bild: Cyklaer

Schörkellos

E-Bikes gibt es wie Sand am Meer, doch nur wenige kommen so schlank daher wie das Cyklaer, entwickelt von der Traditionsmarke Storck mit Porsche Digital. Die Gestaltung wurde nun mit dem Publikumspreis des vom Rat für Formgebung ausgeschriebenen German Design Awards belohnt. Das Rad soll neben der Optik vor allem durch pfiffige digitale Details überzeugen, so ersetzt es den Schulterblick durch einen digitalen Rückspiegel. Der nur aus Karbon gefertigte Rahmen senkt das Gewicht auf wenig mehr als 15 Kilo. Die Antriebseinheit von Fazua ist ohne Werkzeug für den Sporteinsatz herausnehmbar. Das Cyklaer fährt in drei Varianten vor, die stadttauglichen mit Licht, Schutzblechen und Gepäckträgern kosten circa 7300 Euro. jwin.