Bild: Stephan Lindloff

Geröhrt

Die Classic-Gala im weitläufigen Schwetzinger Schlosspark wartet am ersten Septemberwochenende zum achtzehnten Mal mit automobilen Pretiosen und viel Drumherum auf. Wieder setzen die Veranstalter in dem unlängst mit dem europäischen Gartenpreis ausgezeichneten Park rund 160 Klassiker in Szene. Themen sind unter anderem 120 Jahre Cadillac, 110 Jahre Bertone und die Röhr-Autos aus dem südhessischen Ober-Ramstadt. Rund 4000 Röhr sind von 1927 bis 1935 gebaut worden, nur knapp 30 haben überlebt, 15 davon werden zu sehen sein. Dazu sind seltene Einzelstücke vor Ort, wie der Glas M61 oder das gezeigte Kaiser-Dreirad aus den 1930er-Jahren. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt nur vier. (fbs.)