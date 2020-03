© Hersteller

Touren

Das ist gewagt: Zero Motorcycles bringt einen elektrischen Sporttourer auf den Markt. Wie der Begriff schon sagt, fährt man mit einem Sporttourer manchmal zügig und auch noch weit, was mit einem Batteriefahrzeug schwer in Einklang zu bringen ist. „Bis zu 323 Kilometer“ beträgt dem amerikanischen Hersteller zufolge die Reichweite, aber nur, „wenn der optionale Power Tank hinzugefügt wird“. Binnen einer Stunde soll der 14,3-kWh-Akku zu 95 Prozent geladen sein, aber nur in der „Premium-Version“ mit 6-kW-Rapid-Charger“ für 23 740 Euro. In der Basisausführung mit 3-kW-Lader kostet die 100 PS starke, 200 km/h schnelle Maschine 21 540 Euro. Deren Reichweite nannte Zero zunächst nicht. (lle.)