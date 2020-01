© Hersteller

Runde Sache

An Rundungen kommen Schleifgeräte, die mit vibrierenden Scheiben arbeiten, an ihre Grenzen. Für solche Aufgaben hat Bosch einen neuen Schleifer namens Easy Curv Sander 12 vorgestellt, der mit beweglichen und rotierenden Tellern arbeitet, sie schmiegen sich an die Oberfläche an. Statt Papier werden Schleifnetze oder Polierschwämme angeklettet. Das Gerät ist laut Anbieter das erste dieser Art mit Akkubetrieb, es arbeitet mit 12 Volt. Drei Stufen stehen zur Wahl, für das Polieren von Schuhen können die hinteren Schleifteller abgenommen werden. Der Easy Curv wiegt ein halbes Kilo, er kostet mit Akku und Ladegerät knapp 130 Euro. (Web.)