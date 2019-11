© Hersteller

Joker sieht schwarz

Wenn es eng wird für Batman, ist auf sein Batmobil Verlass. Dann braust er damit den Schurken davon, der Joker schaut häufig böse in die Auspuffrohre. Auch wenn sich mittlerweile mehrere Schauspieler in dieser Rolle hervorgetan haben, dürfte sich nur Jack Nicholson an das Original gut erinnern. Denn Lego hat als Vorbild für seinen neuen Bausatz das Fledermaus-Auto aus dem 30 Jahre alten Film ausgewählt und ihn „DC Batman 1989 Batmobile“ getauft. Natürlich kommt es in schwarzer Farbe, hat an den Seiten Enterhaken und durch die runde Windschutzscheibe sind die Angriffe der Schurken gut zu erkennen. Das Modell ist 60 Zentimeter lang, hat 3300 Teile und wiegt drei Kilogramm. 250 Euro kostet es, um dann das Auto an langen Winterabenden zusammenzubauen und Joker in die Flucht schlagen zu können. (made.)