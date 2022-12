Bild: Hersteller

Tief im Meer

Wir nähern uns dem Ende eines Jahres, in dem der Wunsch aufkam, öfter mal gründlich abzutauchen. Gerade rechtzeitig trifft die Nachricht ein, dass das auf Luxus-Tauchboote spezialisierte Unternehmen U-Boat Worx aus Holland technischen Fortschritt erzielt hat. Sein Modell Super Sub für drei Personen – Basispreis fünf Millionen Euro – wurde so weit überarbeitet, dass es mit seinem 60-kW-Antrieb nun 10 Knoten (gut 18 km/h) erreichen wird, „7 Knoten mehr als durchschnittliche Tauchboote“. Es handele sich um „das strömungsgünstigste Tauchboot, das die Welt je gesehen hat“. Noch hat sie es nicht gesehen, aber im Frühjahr soll das erste Exemplar seinem Eigner übergeben werden. Bloß ist zu befürchten, dass er rasch abtauchen wird. Bis zu 300 Meter tief. (lle.)