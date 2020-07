© Hersteller

Ein originelles und spannendes PC- Zubehör könnte der Thinkvision M 14 T von Lenovo werden, wenn er im September für 330 Euro in den Handel kommt. Es handelt sich um einen mit USB-Typ-C-Kabel an den Windows-Rechner oder das Android-Telefon ansteckbaren Zusatzmonitor mit Full-HD-Auflösung. Das Display hat eine Diagonale von 14 Zoll und bietet eine Helligkeit von 300 Nits. Zudem ist die Anzeige druckempfindlich. Mit dem beiliegenden Stift kann man mit bis zu 4096 Druckstufen auf der Anzeige malen. Was das Zweitdisplay zeigt, lässt sich unter Windows einstellen. Für den Einsatz im Hochformat liegt ein L-förmiger Dongle bei. Eine Schutzhülle gehört zum Lieferumfang. (misp.)