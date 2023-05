Bild: Hersteller

Flugs im Bilde

Drohnenhersteller DJI hat in der vergangenen Woche seine neue Mavic 3 Pro vorgestellt, ein Modell der Oberklasse mit Dreifachkamerasystem und drei Brennweiten von 24 bis 166 Millimetern. Die Mavic 3 Pro hat einen 4/3“-CMOS-Sensor und erlaubt Aufnahmen von 12-Bit-RAW-Fotos mit einem Dynamikbereich von bis zu 12,8 Blendenstufen. Videos werden mit 5,1K bei 50 Bildern in der Sekunde oder 4K mit sage und schreibe 120 Bildern in der Sekunde aufgenommen. Eine eingebaute 1-Terabyte-SSD sichert die Schnappschüsse. Die neue Drohne kostet zwischen 2100 und 4600 Euro, je nach Zubehör und Ausstattung. Zahlreiche Assistenzsysteme rund ums Fliegen sind wie in anderen DJI-Drohnen ebenfalls vorhanden. (misp.)