Bild: Hersteller

Kleinkünstler

Für 20.000 Euro ist jetzt die analoge Leica M-A im Set mit dem APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH erhältlich, allerdings nur in einer limitierten Auflage von 250 Exemplaren. Die Seriennummer ist sowohl in Kamera wie auch Objektiv eingraviert. Die mechanische Leica besteht in den wesentlichen Komponenten aus Titan. Auf diese Weise soll der Kamera eine hohe Solidität und elegante Erscheinung mitgegeben werden, wie Leica mitteilt. Das Objektiv ist dem ersten Summicron-M mit 50 mm Brennweite aus dem Jahr 1956 nachempfunden. Das APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH markiere mit seiner optischen Leistungsfähigkeit die Spitze dessen, was für ein Kleinbildobjektiv technisch möglich sei, hebt Leica hervor. Ausgeliefert wird das Set in einer mit schwarzer Seide ausgelegten Schatulle. (misp.)