Bild: Hersteller

Schraubend

Lezyne macht den Fahrradlenker zum Werkzeugkasten. Das aus Bit-Halter und Bits bestehende Tool Insert Kit wird am Ende des Lenkers in den Griff eingeführt. Damit nichts klappert, wird das Alu-Werkzeug in den Größen S, M oder L mit je fünf, acht oder elf Bits mithilfe von Dichtungsringen in der Lenkstange fixiert. Kommt es zum Einsatz, ist die Bit-Aufnahme um 90 Grad drehbar. So sollen auch besonders feste Schrauben oder solche an schwer zu erreichenden Stellen gut drehbar sein. Praktisch für Pechvögel: Das Kit ist wahlweise mit Lezynes Platten-Flickset „Tubeless Insert Kit“ kombinierbar. Die kleinste Version kostet rund 35 Euro, die anderen werden für 40 und 60 Euro angeboten. (red.)