© Hersteller

Nach dem Bier

Was macht die linke Hand, während die rechte die Grillzange hält? Sie greift zur Bierflasche. Deswegen sind zwei Utensilien unumgänglich, wenn es jetzt bei diesem schönen Wetter wieder auf die Wiese und in den Park geht: ein Grill und ein paar Flaschen Bier. Mit der Getränkekiste „Maister by Höfats“ für 100 Euro hat man schon auf dem Weg eine Hand frei. Denn in der Kiste aus Stahl lässt sich das Bier transportieren. Vor Ort packt man dann die Flaschen aus, die Maiskohle hinein, zündet sie mit dem Flaschentrenner aus Karton an, legt einen Rost darüber und das Fleisch darauf. Die Bierflasche öffnet man mit Hilfe des integrierten Flaschenöffners. (made.)