Schlusslicht : Finger weg vom Golf

Wir gehören zur Generation Golf. Der Golf war unser erstes Auto, auf dem Bau erarbeitet, in Silbermetallic, mit sagenhaften 70PS und pünktlich zum 18. Geburtstag vor der Tür. Wir haben mit ihm die Freiheit erfahren, die Liebe entdeckt und das Leid des ersten – unverschuldeten – Unfalls. Weil wir automobilistisch schon immer etwas mehr wollten, als wir uns leisten konnten, haben wir vorn einen fetten Spoiler montiert und um das Heckfenster schwarze Folie geklebt. Heute hieße das GTI-Line und kostete Aufpreis. Nun also bringt Volkswagen die achte Generation Golf, und obgleich die bestimmt die beste aller Zeiten ist, wird uns flau. Erscheint gerade der letzte Golf?

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Die Kerle von VW und, noch schlimmer, diese undankbaren, selbstentscheidenden Kunden, nehmen ihn mächtig in die Zange. Im vergangenen Jahr hat Volkswagen mehr Polo produziert als Golf, und noch mehr Tiguan. Sie haben die SUV-Mafia um die rücksichtslos auf Kundenfang gehenden Familienmitglieder T-Roc und T-Cross erweitert, welch niveaulose Namen ohne Tradition. Die Töchter aus Tschechien und Spanien üben auch keinerlei Rücksicht mehr, Škoda Kamiq und Seat Arona rütteln unverfroren am Thron. Und dann schicken die Wolfsburger sich zu allem Überfluss auch noch an, die AEG wiederzubeleben. Die hat, wer wüsste es nicht, anno dazumal Deutschland unter Strom gesetzt und feiert nun Auferstehung als Automobile Elektrizitäts Gesellschaft. Der Golf der jungen Elektriker heißt ID 3, und so entschlossen wie VW-Chef Herbert Diess den Wandel propagieren lässt, gibt es nur zwei Möglichkeiten: VW fährt damit in eine strahlende Zukunft, oder die Lichter gehen aus.

Golf-Klasse, das hat(te) was. Ob jemals jemand von der ID-Klasse sprechen wird, von Generation ID?