Tiefengeothermie : Der heiße Schatz aus der Tiefe

Die Münchner haben es nicht so mit dem Zittern. Mit dem Winter wussten sie noch immer et­was anzufangen, und das wird wohl auch in diesem Jahr, das unter so anderen Vorzeichen in die kalten Monate schlittert, so sein. Denn genießen kann das Winterwunderland schließlich nur, wer weiß, dass er die kalten Füße später in der Stube wieder aufgewärmt bekommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das als Münchner sorgenfrei klappt, ist zumindest höher als im Rest des Landes.

München und seine Gemeinden sind so etwas wie das Zentrum für Tiefengeothermie. Nirgendwo sonst hat man die Wärme, die in bis zu 5000 Meter Tiefe in der Erde schlummert, bisher besser genutzt als hier. Mehr als die Hälfte der 42 tiefengeother­mischen Anlagen arbeitet in Bayern, vor al­lem rund um die Landeshauptstadt. Noch in diesem Jahr wollen die Stadtwerke München die nächste Anlage in den regulären Betrieb nehmen. Sie steht zwischen Isar und Großmarkthalle, und sobald sie ihre Wärme offiziell in das Fernwärmenetz der Stadt schickt, soll sie die größte Anlage Deutschlands sein und 80.000 Münchner mit CO2-freier Wärme versorgen.

Heiß ist es im Untergrund erst mal überall. Die Faustregel lautet: Alle 100 Meter erhöht sich die Temperatur um drei Grad. Trotzdem sind die Voraussetzungen für tiefe Geothermie, also Bohrungen, die 400 bis zu 5000 Meter in die Tiefe laufen, nicht überall gleich gut. Die Geologie gibt schließlich vor, wo es sich wirklich lohnen könnte. Das süddeutsche Molassebecken ist so ein Gebiet, seine Tiefenschichten setzen sich aus dem Schutt der Alpen, Gra­niten und Gneisen zusammen. Diamant­besetzte Bohrmeißel stoßen dort auf 100 bis 150 Grad heißes Thermalwasser. Po­tential attestieren Fachleute zudem dem Oberrheingraben, wo die bisher höchsten Temperaturen gemessen wurden, 130 bis 180 Grad. Und dem norddeutschen Be­cken, das ein riesiges Gebiet vom Süden Niedersachsens bis an die Küsten Schleswig-Holsteins abdeckt.

Alle wollen an das Thermalwasser ran

Entscheidend in diesen Gebieten ist, dass das Gestein im Untergrund durchlässig ist und durchsetzt mit Thermalwasseraquiferen, heißen Grundwässern, die sich in den Rissen und Kluften des Gesteins gesammelt haben. Neben der hydrothermalen Geothermie gibt es zwar auch die petrothermale, sie hat aber einige Nachteile. Petrothermal bedeutet, dass man sich die Hitze des unterirdischen Gesteins zu Nutze machen will. Dafür wird ein Wassergemisch mit Druck erst mal in die Tiefe ge­presst, um das Gestein aufzubrechen. Die Technik unterscheidet sich kaum vom um­strittenen Fracking, das im Kasten unten kurz erklärt ist. Und tatsächlich wird es in Deutschland zwar beforscht, es spielt in den kommerziellen Anlagen aber kaum eine Rolle. In Basel und Sankt Gallen etwa haben Versuchsanlagen kleinere Erdbeben ausgelöst, beide Projekte wurden eingestellt.

Die hydrothermale Geothermie ist technisch weiter. An das Thermalwasser wollen alle ran. Für jede Anlage braucht es mindestens zwei Tiefenbohrungen, eine Förder- und eine Injektionsbohrung. Die eine befördert das heiße Wasser nach oben, die andere schickt es wieder nach unten, zu­rück in die Reservoire, wo es sich am Ofen der Erde abermals aufheizen kann. Im Idealfall schießt das Thermalwasser ohne die Hilfe von Pumpen möglichst weit durch die abgedichteten Rohrleitungen nach oben, nur durch den hydraulischen Druck seiner Umgebung. Das große Versprechen der Tiefengeothermie lautet: Dieser Kreislauf zapft eine nahezu unbegrenztes Wärmequelle an, so verlässlich wie ein Uhrwerk. Denn das Thermalwasser wird der Un­terwelt nicht dauerhaft entzogen. Es bleibt im geschlossenen Kreislauf, über­irdisch zwacken ihm Wärmetauscher lediglich Energie ab, die in Fernwärmenetze wandert oder Flüssigkeiten verdampft, die Turbinen antreiben und Strom erzeugen.