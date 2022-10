Immer Stecker ziehen? : Warum der Standby-Modus oft gar kein Stromfresser ist

Aktualisiert am

Die Bürger sollen Strom sparen, statt Standby lieber den Stecker ziehen, auch wenn es unbequem ist. Solche einfachen Ratschläge der Politik sind wenig hilfreich. Was wirklich hilft: Zu Hause gründlich zu messen.

Roten Schalter umknipsen und alles ist gut? Ganz so einfach ist es nicht. Ohne Messung des Verbrauchs geht es nicht. (Symbolbild) Bild: picture alliance / dpa-tmn

Dass man jetzt Strom sparen sollte und vor allem dort eingreift, wo sinnlos Energie verschwendet wird, bedarf keiner Begründung. Bis zu 20 Prozent der Stromkosten eines Haushalts würden durch den Leerlauf von Geräten im Standby-Modus hervorgerufen, sagt beispielsweise die Verbraucherzentrale Sachsen. Solche plakativen Behauptungen sind aber nicht unbedingt richtig, sie weisen jedoch in die Richtung, in die sich die Diskussion der Energiepolitik verschiebt: Es sind nicht politische Fehlentscheidungen, die zur Krise geführt haben, sondern der nicht abreißende Strom der Spartipps soll andeuten, dass die Bürger selbst durch ihr unvernünftiges Verhalten schuld seien. Aus Gründen der Bequemlichkeit würden Geräte nur in den Standby-Modus versetzt, anstatt sie komplett auszuschalten: „Standby frisst die Arbeit von zwei Kraftwerken.“

Eine sachangemessene Auseinandersetzung um Strom und Standby muss sich an Fakten und Messwerten orientieren. Wir schauen auf die IT-Ausstattung und Unterhaltungselektronik, die rund ein Drittel der Stromrechnung eines Haushalts ausmachen. Der wichtigste Tipp lautet: messen, messen, messen.