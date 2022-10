Preise für Strom und Gas : Schock per Post

Was Ann-Cathrin und Maximilian ohne die Uni machen würden, wollen sie sich im Moment lieber nicht vorstellen. Dass die Präsenzlehre wieder zurück ist, kommt dem jungen Paar, das in Köln studiert, gelegen. Wegen der Kommilitonen, klar, aber vor allem deshalb: Die Uni ist beheizt, und Steckdosen, um den Laptop zu laden, gibt es reichlich. „Da verbrauchen wir nichts“, sagt Maximilian, „so denken wir schon.“

Anna-Lena Niemann Redakteurin im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor Folgen Ich folge

In ihrem Briefkasten und auf ihren Kontoauszügen sind die Preiserhöhungen der Energie­ver­sorger angekommen. Für ihre spärlich gedämmte 60-Quadratmeter-Wohnung in Köln heißt das: Für Strom zahlen sie nicht mehr 71 Euro Abschlag im Monat, sondern 160 Euro. Für Gas, das sie für warmes Wasser und Heizkörper nutzen, hat sich der Abschlag von 43 auf 152 Euro erhöht. Energie sparen, wo es geht, ist also angesagt. Gekocht werden nun One-Pot-Gerichte. Alles, was sich mit einer Herdplatte begnügt, ist gut. Sogar ein paar Lampen aus der Wohnzimmerleuchte haben sie rausgedreht, um unnötige Verbraucher zu eliminieren, erzählen sie.