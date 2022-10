Gezieltes Verrosten : Wie Eisenpulver zum Energiespeicher werden kann

Die Furcht vor dem Rost eint stolze Mobilisten, egal ob sie mit dem Auto, dem Moped oder dem Fahrrad unterwegs sind. Da verwundert eine Idee niederländischer Forscher: Brauereien sollen künftig Eisenpulver verrosten lassen, um Wärme für die Bierherstellung zu gewinnen. Letztlich geht es darum Solar- und Windenergie einzusetzen, wenn auch auf Umwegen.

Einen ersten Versuch, Bier mithilfe von Eisenpulver zu brauen, starteten Forscher der Technischen Universität Eindhoven im Jahr 2020. Sie rüsteten die Brauerei „Bavaria“ im niederländischen Lieshout mit einem Eisenbrenner aus. Eisen reagiert dabei mit dem Sauerstoff der Luft, es verrostet. Eine Initialzündung beschleunigt diesen Prozess, ähnlich wie beim Anzünden einer Wunderkerze. Das Metall setzt während des Oxidierens Wärme frei, die direkt in industriellen Prozessen oder auch für die Stromerzeugung per Dampfturbine ge­nutzt werden kann.

Der entstandene Rost wird, so die Vision der Forscher, in eine Region gebracht, in der es reichlich Solar- oder Windenergie gibt. Der so erzeugte grüne Strom spaltet per Elektrolyseur Wasser auf, der entstehende Wasserstoff wiederum entreißt dem Rost die Sauerstoffatome, weshalb Ingenieure von einer Redox-Reaktion sprechen. Übrig bleibt außer dem Wasser nur Eisenpulver, das in den Laderäumen gewöhn­licher Frachter dorthin gebracht wird, wo es Strom und Wärme erzeugen soll – der Kreislauf schließt sich.

Zwischen 60 und 100 Grad Celsius

In einem Projekt namens „Clean Circles“ greifen Forscher der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, der Technischen Universität Darmstadt und drei weiterer Wissenschaftsinstitutionen die Idee aus Eindhoven auf. Ziel ist es, Kohlekraftwerke auf den Betrieb mit Eisenpulver umzurüsten.

Aluminiumpulver könnte noch attraktiver sein, zumindest für die Stromerzeugung. Bei Temperaturen zwischen 60 und 100 Grad Celsius reagiert es mit Wasser zu Aluminiumhydroxid und Wasserstoff. Der Wasserstoff wird in Brennstoffzellen in Strom und Wärme etwa zum Heizen und zur Erwärmung von Brauchwasser genutzt. Diese Technik ist bereits ansatzweise an der Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil entwickelt worden. In einem europäischen Forschungsvorhaben wollen Partner aus sieben Ländern dieses Verfahren und die Rückumwandlung des Hydroxids in Aluminium mithilfe von Strom aus erneuerbaren Quellen perfektionieren. Funktioniert das, entsteht auch auf diesem Weg ein emissionsfreier Kreislauf.

Forscher an der Universität Reykjavik und des Technological Institute of Iceland haben die emissionsfreie Rückumwandlung bereits realisiert. Sie nutzen ein Elektrolyseverfahren, was an sich nichts Neues ist. Doch normalerweise entsteht dabei das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid, weil die Elektroden aus Graphit mit dem Sauerstoff des Hydroxids reagieren. Die Isländer haben nun Elektroden entwickelt, die inert sind, also mit den Bestandteilen des Aluminiumhydroxids nicht reagieren können. Da Islands Strom ausschließlich aus erneuerbaren Quellen, vor allem Erdwärme stammt, ist die Aluminiumherstellung vollständig klimaneutral.

Auch als Energieträger ist das Leichtmetall attraktiv. Mit einer Energiedichte von 15 Megawattstunden je Kubikmeter enthält es volumenbezogen mindestens 50 Prozent mehr Energie als Heizöl. Ebenso wie Eisenpulver und Rost lassen sich Aluminium und sein Hydroxid ohne allzu aufwendige Schutzmaßnahmen beliebig lange lagern und weit transportieren.