Energieserie – Teil 1 : Akuter Gasmangel ist womöglich noch unser kleinstes Problem

Wer vor sechs Monaten sein Erspartes in die Hand genommen und mit den Worten „Ich möchte ganz groß in Heizlüfter investieren“ zur Bank gegangen wäre, den hätte der freundliche Mitarbeiter wohl zum wandelnden Betriebsrisiko erklärt. Heizlüfter, diese anspruchslosen Schwitzkästen, hatten sich doch in ihrer Nische eingerichtet. Mobiler Heißmacher für die Werkstatt, den Wohnwagen, die Gartenhütte. Nicht effizient, aber einfach. Solider Absatz, aber kein Schatz. Fürs Wohnzimmer oder die Küche waren sie nicht gedacht, und um Geld zu sparen, schon gar nicht. Nur ist jetzt eben alles anders. Jetzt kaufen die Deutschen wie verrückt Heizlüfter, weil sie nicht darauf vertrauen, dass ihnen die Gastherme im Winter noch dienen wird. Und weil an Kohlebriketts, Holz, Wärmepumpe und Solaranlage ohnehin kein Herankommen mehr ist.

Mit dem Heizlüfterboom sind weitere vermeintliche Gewissheiten verpufft. Nun erklärt der Chef der FDP Windräder zu „Freiheitsenergien“. Der Ko-Chef der Grünen beauftragt LNG-Terminals. Eine Fridays-for-Future-Aktivistin erklärt den „Streckbetrieb“ der Atomkraftwerke für zumutbar. Der Chef der Bayern, der im Wahlwerbespot noch durch liebliche Landschaften radelte, fordert Fracking – wenn auch nicht vor seiner eigenen Haustür.

Strom wird die wichtigste Währung

Unsere Energieversorgung, die schon ohne Erschütterungen von außen ein Kraftakt war, ist seit dem Angriffskrieg Russlands noch komplizierter geworden. Sie muss nicht nur das viel beschworene Wendemanöver zur Klimaneutralität 2045 schaffen – also überhaupt schaffen. Sie soll die Etappen auch in rasanterem Tempo bei schlechter Sicht meistern.

Der Stromversorgung kommt dabei eine besondere Aufgabe zu. Das Energiesystem soll zwar auch 2045 nicht vollständig elektrifiziert sein, Moleküle bleiben wichtig, weil sie Energie besser speichern können und für Industrieprozesse gebraucht werden. Doch Strom wird die wichtigste Währung sein. Von den 3300 Terawattstunden, die Deutschland derzeit an sogenanntem Primärenergieaufkommen hat, macht er bisher aber nur etwa 500 TWh aus. Nun wird ein System, das vor allem auf Strom setzt, effizienter arbeiten, statt 3300 TWh brauchen wir zur Mitte des Jahrhunderts womöglich nur noch um 2000 TWh. Trotzdem gibt es viel Luft nach oben. Denn nicht einmal der vergleichsweise kleine Stromanteil heute ist schon annähernd CO2-frei.

Aktuell speisen Kraftwerke mit einer Nettonennleistung von 232 Gigawatt Strom ins deutsche Netz ein, 139 Gigawatt davon entfallen auf Anlagen, die zu den erneuerbaren Energien zählen, also Windkraft an Land und auf See, Photovoltaik, Wasserkraft oder Biomasse. Je mehr sie einspeisen, desto weniger Kohlendioxid steckt im deutschen Strommix. 2021 betrug ihr Anteil an der Nettostromerzeugung, also der Menge, die tatsächlich ins Netz gespeist wird, 45,8 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es noch 50,5 Prozent. Ein Minus, das sich mickrigen Zubauraten und ungünstigem Wetter verdankt. Problematischer ist zudem, die Wohnzimmer und Fabriken des Landes mit Wärme zu versorgen. Der Anteil der Erneuerbaren liegt hier bei gerade 16,5 Prozent. Selbst für die Fernwärme, neben der Wärmepumpe so etwas wie der grüne Hoffnungsträger, tragen, wie die Grafik zeigt, immer noch die fossilen Energieträger die Hauptlast.

23 Jahre Zeit, um riesige Lücken zu schließen und das Energiesystem im laufenden Betrieb umzukrempeln, aus einem zentralen ein dezentrales zu machen. Wie soll das gelingen? Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE gehört zu den gründlichsten Beobachtern und Ratgebern dieser Entwicklung. Noch im November 2021 hatte das ISE eine aktualisierte Studie veröffentlicht, die aufdröselt, wie die Mammutaufgabe zu meistern ist. So viel vorweg: Aus technischer und systemischer Sicht sei die Wende machbar. Das zeigten die Modelle. „Sie erfordert jedoch auf allen Ebenen Schnelligkeit und ab sofort fast ausschließlich Investitionen in zielkompatible Technologien“, schreiben die sechs Autoren. Die Details der Pfade sind dabei aufschlussreich. Vier Szenarien mit je anderen Prämissen haben die Wissenschaftler modelliert. Erreichen ließen sich die Klimaziele mit allen, Kosten und Konsequenzen unserer zukünftigen Energieversorgung unterschieden sich aber.