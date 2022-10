Windkraft im Binnenland : Radschlag im lauen Lüftchen

Aktualisiert am

Aufbau eines Windrades in einem Windpark in der Nähe von Düsseldorf Bild: Liebherr

Im Süden weht kaum Wind, Windräder aufzustellen rechnet sich nicht? Diese Auffassung ist verbreitet, nur richtig ist sie nicht. Karten des Deutschen Wetterdienstes zeigen, dass die mittleren Windgeschwindigkeiten in den Mittelgebirgen fast genauso gut sind wie an den Küsten. Aber nicht nur die Mittelgebirge im Süden sind windig. Mit speziellen Anlagen, den sogenannten Schwachwindanlagen, lohnt die Windernte im gesamten Binnenland. Sie zeichnen sich durch besonders hohe Türme, extra lange Rotorblätter und vergleichsweise leistungsschwache, kleinere Generatoren aus.

„Letztlich ist das Verhältnis von Ro­tor­fläche zu Generatorleistung ausschlaggebend“, sagt Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Berlin. Verdoppelt sich etwa der Durchmesser der Ro­tor­fläche, vervierfacht sich die mögliche Windernte. Ein kleinerer Generator wiederum bedeutet, dass weniger Masse in Bewegung gesetzt werden muss, aber vor allem, dass die Anlage günstiger gebaut und damit wirtschaftlicher betrieben werden kann.