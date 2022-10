Kommt sie zurück? : Renaissance der Kernenergie

Eigentlich war es ausgemachte Sache, auch die letzten Kernkraftwerke Ende dieses Jahres vom Netz zu nehmen. Doch die Gasknappheit und die damit einhergehende Energiekrise sowie der wegen Wartungsarbeiten derzeitige Ausfall von mehr als der Hälfte der französischen Kernkraftwerke haben die Ampelregierung zum Umdenken gezwungen. So sollen zumindest die beiden Druckwasserreaktoren Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg bis Mitte April als Reserve am Netz bleiben.

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Die Kraftwerke im Reservebetrieb zu halten, ohne dass sie Strom ins Netz einspeisen, halten viele Experten allerdings für schwer zu realisieren. Denn Kernkraftwerke sind eigentlich für den Grundlastbetrieb ausgelegt. Die Leistung eines Kernreaktors lässt sich zwar durchaus um bis zu 50 Prozent variieren, was auch regelmäßig getan wird, um etwa die fluktuierende Einspeisung von Solar- und Windstrom auszugleichen und eine Netzstabilität zu gewährleisten. Kernkraftwerke können aber anders als Gaskraftwerke nicht kurzfristig hochgefahren werden, das dauert ein bis zwei Tage.